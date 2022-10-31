Представитель Белоруссии назвал членов Совбеза ООН убийцами

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Совет безопасности ООН обсудил сегодня инцидент с посадкой ирландского самолета компании Ryanair из-за ложного сообщения о минировании в Минске в мае 2021 года. В ходе инцидента белорусские власти задержали оказавшегося на борту бывшего редактора экстремистского ТГ-канала «Нехта» Романа Протасевича и россиянку, также редактировавшую экстремистский канал «Черная книга Белоруссии» Софью Сапегу. После этого западные власти ввели против Белоруссии санкции, запретив полеты компании «Белавиа».

Заседание Совбеза было созвано по инициативе США и Албании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В нем изъявили желание принять участие представители 5 стран Евросоюза, не имевшие никакого отношения к инциденту.

Все они выступили с обвинениями против Белоруссии не только в «принудительной посадке», но и в гонениях на оппозицию, а также в соучастии в «войне» против Украины.

С докладом по вопросу выступил президент совета ИКАО (международная организация гражданской авиации) Сальваторе Шаккитано. Он утверждал, что Белоруссия предупредила экипаж самолета о бомбе, которая должна взорваться якобы над Вильнюсом, раньше, чем в Минск поступило письмо от террористов.

После этого последовали выступления представителей западных стран, устроивших шельмование Белоруссии. Британский дипломат призвал Минск прекратить оказывать поддержку России, представитель США – освободить 1300 «политических узников», представитель Германии – «быть на верной стороне истории». Франция обвинила Белоруссию в содействии незаконной иммиграции из стран Ближнего Востока. Представитель Латвии выступил заодно от лица Чехии и Эстонии и объявил, что Лукашенко «похитил суверенитет Белоруссии».

Польский дипломат, прежде чем разразиться широким спектром обвинений в адрес соседа, включавшим гонения на польский язык, с гордостью объявил, что материалы для ИКАО предоставила его страна. Ими оказались признания диспетчера, пожелавшего остаться анонимным, и сомнительного качества аудиозаписи.

Представитель России высказал «удивление и крайнее разочарование» решением председателя допустить к обсуждению ряд государств ЕС.

«Действуя таким образом, вы не только подаете дурной пример и допускаете беспринципность, но и подыгрываете западным государствам, вознамерившимся устроить в Совбезе антибелорусское, а заодно и антироссийское шоу», – сказал российский дипломат.

Он назвал заседание «повсеместно практикуемым западными государствами сведением счетов с неугодными странами». Российский дипломат напомнил, что ИКАО 31 января уже предоставляла окончательный доклад, в котором Белоруссия ни в каком «перехвате» не обвинялась. Он считает, что западные страны вынудили междародную организацию отказаться от своих выводов, и «окончательный доклад оказался неокончательным». Представитель России указал на то, что ООН как непрофильная площадка для обсуждения проблем гражданской авиации – стала ареной «интриг бывших западных партнеров в отношении неугодных государств».

С таким мнением согласилась также Мексика и ряд африканских государств. Представитель Индии призвал коллег избегать политических оценок.

Китайский дипломат указал на то, что в докладе ИКАО не отражена позиция Белоруссии и призвал специалистов избегать геополитических соображений и двойных стандартов.

«Китай всегда уважительно относился к белорусскому народу и их выбору пути развития согласно национальным условиям при соблюдении национального суверенитета и территориальной целостности Беларуси», – сказал он.

В завершении дискуссии выступил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, который заявил, что Запад ведет войну против его страны, и сегодняшнее заседание является одним из ее проявлений.

«Упомянутый доклад, в спешке написанный под давлением стран Запада, является неконсенсусным, предвзятым и носит необъективный характер Беларусь никогда не согласится с выводами доклада, который основан на неполной информации при отсутствии необходимого международного сотрудничества, о чем, кстати, заявляется в самом докладе», – сказал Рыбаков.

Он напомнил, что белорусы не смогли принять участие в последнем заседании ИКАО, поскольку не получили визы Канады.

«Совершенно очевидно, что организаторы просто не захотели получить неудобные ответы на свои вопросы. Но даже в таком формате белорусская сторона внесла рабочие документы, однако они были заблокированы западными странами. Это лишь подтверждает желание Запада заставить ИКАО функционировать в их интересах даже в ущерб безопасности полетов», – сказал Рыбаков.

Он привез в Совбез видеобращение Протасевича, который считает, что ложное сообщение о минировании прислали в Минск его конкуренты по оппозиционной борьбе.

В заключении белорусский дипломат напомнил, что Белоруссия производит треть калийных удобрений в мире. На их экспорт Запад наложил санкции, поставив под угрозу сельское хозяйство во многих бедных странах.

«Я хотел бы обратиться к тем, кто разрабатывает и реализует эти санкции. Вы лишаете людей основного права – права на жизнь. Но после этого имеете наглость поучать нас, как нам соблюдать права человека в вашем понимании. Рано или поздно вы будете просто сметены либо собственными народами, либо миллионами тех, кто придет к вам из стран, которые вы сегодня убиваете. И придут эти люди не за мифическими правами человека, а за куском хлеба. А вы войдете в историю не как политики, а как серийные убийцы», – сказал Рыбаков.