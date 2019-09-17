Представитель Епифания в Крыму пошел жаловаться в российский суд

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава крымской епархии созданной в декабре 2018 года и не признанной в православном мире Православной церкви Украины Климент подал кассационную жалобу в суд в Калуге на решение 21-го арбитражного апелляционного суда в Севастополе, оставившего в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

Об этом рассказал сам Климент изданию “Крым.Реалии” (проект Радио Свобода).

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“Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано”, – сказал церковник.

По его словам, документы были отправлены на прошлой неделе.

Ранее представитель ПЦУ сказал, что власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с крымской епархией Православной церкви Украины.

Кроме того, сайт ПЦУ сообщает, что управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение Арбитражного суда Крыма по иску Минимущества Крыма о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. По утверждению архиепископа Климента, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование Минимущества Крыма, было “разграблено и разломано”.