Представитель Госдепа: «Мы указываем постюгославским странам, как им жить, но вмешиваются в их дела Россия и Китай»

31.10.2021 00:07 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В своем отчете перед членами Конгресса США спецпредставитель Госдепартамента по Западным Балканам Габриэль Эскобар демонстрировал предельный цинизм и двойные стандарты.

Эскобар обвинил Россию и Китай в негативном влиянии на Балканах, но признался, что США давили на правительство Черногории с целью не допустить во власть партию местных сербов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Эскобар выступил на первом заседании Комитета Конгресса по иностранным делам, посвященном прогрессу на Западных Балканах, что свидетельствует о желании Вашингтона заняться регионом вплотную.

«Россия использует свой энергетический потенциал в качестве оружия для принуждения (балканских – ред.) политиков, поощрения коррупции и сдерживания потенциала роста, – заявил спецпредставитель Госдепа. – Китайская Народная Республика также работает над расширением своего влияния в критически важной инфраструктуре с помощью экономического принуждения. Мы не можем позволить им добиться успеха».

Эскобар объяснил, что у Кремля есть «значительная сеть для распространения дезинформации и пропаганды», которая активно работает на Западных Балканах.

«Мы тесно сотрудничаем с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы помочь им выявить эти угрозы их избирательному и информационному пространству», – заявил дипломат.

Говоря о Черногории, докладчик отметил, что сказал, что администрация США готова работать со всеми черногорскими партнерами, «которые разделяют видение суверенной, инклюзивной, демократической страны, которая продвигается в необходимых реформах в качестве претендента на членство в ЕС, выполняя свои обещания, как крепкий союзник по НАТО».

Отвечая на вопрос конгрессмена Клаудии Тени, что делает администрация США для обеспечения того, чтобы правительство Черногории придерживалось запланированного пути в Европейский Союз и своих обязательств перед НАТО, с учетом влияния «пророссийского Демократического Фронта» (партии черногорских сербов – ред.), Эскобар отметил, что черногорская делегация посетила на прошлой неделе Вашингтон, и американская сторона оказала давление на Подгорицу, чтобы та придерживалась проевропейского курса.

«На всех встречах нас заверяли, что их правительство будет соблюдать соглашения. Кроме того, мы выразили нашу озабоченность по поводу Демократического фронта, и они пообещали, что каждый член правящей коалиции будет ратовать за продолжение членства Черногории в НАТО, поддерживать независимость Косово и проводить политику европейской интеграции», – заключил Эскобар.