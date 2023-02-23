Представитель Госдепа рассказала бандеровцам, «как наказать Путина и русских в целом»

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Снять судебный иммунитет с президента России Владимира Путина может любой трибунал, банальный арест, или внутренние американские законы.

Об этом в эфире канала «Голос Америки» заявила посол по вопросам глобального криминального правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин и его ближайшие министры, глава правительства и министр иностранных дел, пользуются судебных иммунитетом в судах других стран. Если Украина попытается привлечь к ответственности президента Путина, пока он действующий президент страны, у него иммунитет. Существует мировая практика, которая говорит, что международные трибуналы не обязательно должны признавать иммунитет главы государства. Да и в любом случае, необходимо взять обвиняемого под стражу. И если Путина когда-то возьмут под стражу, он больше не будет главой государства», – вещала Скаак.

По её словам, есть и другой способ. Благодаря новым изменениям в американском законодательстве, любой русский, посетивший США, рискует оказаться в тюрьме за «военные преступления на Украине».

«Предыдущее законодательство давало юрисдикцию, только если гражданин США был жертвой или преступником. В случае, когда это преступление было бы совершено русским преступником против украинского гражданского, у нас не было бы средств преследовать преступника. Пришлось бы искать другие пути. А сейчас Минюст создал команду по привлечениям за военные преступления, и они сосредоточились именно на военных преступлениях на Украине. Нам придётся ждать, когда русские преступники по какому-то поводу приедут в США, и тогда мы сможем использовать новые законные полномочия», – резюмировала американка.