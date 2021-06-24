Представитель Греции в ПАСЕ неожиданно осудил Украину за блокаду Крыма

24.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию «Нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар в Крыму», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Резолюция содержит дежурные фразы об «оккупации» Крыма, нарушении прав человека, ограничении свободы слова и так далее. Авторы резолюции призывают Россию снять запрет с деятельности экстремистского меджлиса и разрешить его вождям въезд на территорию полуострова.

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Член российской делегации Ирина Рукавишникова раскритиковала резолюцию, подчеркнув, что авторы не были в Крыму и не знают реального положения дел на полуострове.

«Представленный доклад не годится для того, чтобы считать его достоверным документом. В докладе нет объективной информации о жизни крымско-татарского населения, нет информации о том, как изменилась ситуация после воссоединения Крыма с Россией. Докладчик сознательно не говорит о том, что после воссоединения стали происходить тектонические сдвиги. Именно с этого момента началось восстановление исторической справедливости, политическое, социальное и духовное возрождение крымских татар. Крымско-татарский язык впервые стал государственным на территории Крыма. Это означает, что официальные документы на территории Крыма написаны на трех языках – русском, крымско-татарском и украинском… Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Заканчивается строительство 13-ти новых мечетей, а в Симферополе открывается Соборная мечеть на четыре тысячи мест», – заявила Рукавишникова.

Ее поддержал другой представитель России Александр Бакшкин, подчеркнувший, что это именно Украина перекрыла подачу воды в Крым, а также устроила энергетическую блокаду, чем нанесла урон, в том числе, крымским татарам. Политик подчеркнул, что помощь России населению Крыма оказывается и сегодня, когда Южный берег и восток полуострова пострадали от наводнения:

«Разрешите выразить сочувствие жителям Крыма любой национальности из-за катастрофического наводнения четыре дня назад и проинформировать, что российские власти делают все, чтобы ликвидировать ущерб, нанесенный стихией людям и имуществу. К сожалению, Украина не предложила забить ни одного гвоздя людям, оказавшимся в беде. Это понятно, ведь она заботится о крымчанах пока только на словах», – сказал Бакшкин.

Раскритиковал резолюцию и представитель Греции Георгий Катругалос. Он подчеркнул, что проблемы, о которых говорится в докладе, были у крымских татар и до воссоединения полуострова с Россией, а также отметил блокаду Крыма, устроенную Украиной:

«Докладчик признавал, что даже до 2014-го года были проблемы с защитой социальных прав, также прав наследования, тех татар, которые приехали из Узбекистана, из других мест, куда их сослали во время советского периода. Я бы также хотел сказать, что некоторые вопросы не рассматриваются в докладе, например, право на обеспечение водой. 25% воды, которая приходит в Крым, была перекрыта со стороны Украины, а не Российской Федерации. Конечно же понятно, что люди не получают доступ к ресурсам», – сказал греческий делегат.

Тем не менее, несмотря на озвученные доводы, русофобы оказались в большинстве – документ поддержали 73 делегата ПАСЕ, против выступили 17 и двое воздержались.