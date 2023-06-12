Представитель ЛНР: Отвлекающий удар на нашем направлении в любой момент может стать основным

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Помимо Запорожского фронта, тяжёлые бои идут в районе Лисичанска, Кременной и Красного Лимана.

Об этом на канале «Соловьёв Live» рассказал представитель ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из командиров, который воюет на том направлении, говорит, у нас ситуация по напряжению не сильно отличается от ситуации на Южном направлении. Единственная разница – мы не видим пока «Леопардов», и с нашей стороны редко используется авиация. Идут достаточно серьёзные боестолкновения на уровне Белогоровки, ряда населённых пунктов, которые достаточно маленькие, но находятся на промежутке между Кременной и Лисичанском, и Северском и Красным Лиманом. Там идёт продвижение, захваты опорников. Это активная оборона, задачи продвигаться сильно вперёд у наших подразделений там нет. Там есть задача максимально обезвредить противника, максимально уничтожить их технику, находясь в обороне. За несколько дней то, что Украина собирала мощный броневой кулак, он уничтожен процентов на 30, в том числе на Кременском, Лисичанском направлении.

Когда они выскакивают на какие-то просторы, тут же их отлавливают и разбивают технику, за последние дни это происходит успешно, несколько «бэтеров» было разбито, попали в военные автомобили, в том числе западные, есть попадания по артиллерийским установкам. Количество ликвидированных противников исчисляется десятками, достаточно тяжело это видеть, но то, что они гибнут это факт, но главная задача выстоять и зачистить территорию от противника», – заявил Мирошник.

«Так что там тоже напряжённо, ведутся военные действия, может быть, чуть менее активные и с меньшим применением тяжёлого вооружения, чем на Южном направлении. Но те попытки пролезать и на наших северных территориях, конечно, есть. Аналогичная история на Сватовском или Купянском направлении. Сейчас наши войска находятся вдоль реки Оскол, достаточно уверенно занимают эту территорию и там тоже продолжаются перестрелки и прощупывания. Так что, в принципе, это направление какого-то отвлекающего удара, но в любой момент этот отвлекающий удар может стать основным», – рассказал Мирошник.