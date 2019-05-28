Представитель ЛНР потроллил Зеленского

28.05.2019, Луганск, Владимир Гладков

Возвратив украинский паспорт Михаилу Саакашвили, новый президент Владимир Зеленский послушался совета российского лидера Владимира Путина, однако забыл о главной его рекомендации – прекратить обстреливать Донбасс.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Я не услышал среди инаугурационных обещаний Зеленского вернуть гражданство «исконному украинцу» Саакашвили, но он это выполнил, а вот обещание сделать «все для прекращения огня на Донбассе», чтобы сберечь жизни сотням тысяч украинцев по обе стороны линии соприкосновения – он давал, но не выполнил.

Зеленскому самое время прислушаться ко всем рекомендациям Владимира Путина, он всего лишь раз и шутя предложил вернуть гражданство Саакашвили, а не обстреливать Донбасс предлагал десятки раз и вполне серьёзно. Самое время прислушаться!», – отметил он.

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