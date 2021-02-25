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25.02.2021, Москва, Анатолий Фролов
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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Представитель Навального на суде по иску Пригожина отрекся от заявлений Милова


Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что соратник Алексея Навального Владимир Милов не пришел в суд по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Второе по счету заседание прошло сегодня, 25 февраля, в Черемушкинском районном суде.

Пригожин подал в суд на Милова из-за оскорбительных высказываний в его адрес на YouTube-канале «Навальный Live» и рассчитывает, что ответчика накажут по справедливости. В «Конкорде» заметили, что приближенный Навального через «Твиттер» обещал повторить свои высказывания публично на заседании, но не сделал этого.

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В пресс-службе компании также заявили, что надеются увидеть, как Милов сдержит слово 21 апреля в 11:30 на следующем заседании.

Соответчиком по иску Евгения Пригожина является Алексей Навальный, и его защита по-прежнему опровергает принадлежность блогера к YouTube-проекту, а также его связи с позицией Милова.

Напомним, решение по повторному возврату иска Пригожина к Навальному и Милову было отменено Московским городским судом, который согласился с юристами «Конкорда».

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