Представитель ООН в Киеве поддержала карательную инициативу Матиоса

20.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве открыли уголовное производство против чиновников и общественных деятелей ЛДНР, занимающихся сбором доказательств преступлений ВСУ и подачей исков в международный суд.

Об этом ходе брифинга в Киеве заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что его ведомство объявило о подозрении «членам террористических организаций ДНР и ЛНР, которые создали такие незаконные организации, как «Специальная комиссия с фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе» и гражданская организация «Справедливая защита».

По словам прокурора, эти организации «совершают свою противоправную деятельность относительно фиксации и расследования так называемых преступлений геноцида и преступлений против человечества, военных преступлений, которые якобы совершались или совершаются украинскими военными или государством Украина».

Матиос рассказал, что от имени жителей ЛДНР подготовлено и направлено уже 1539 исков в Международный уголовный суд. При этом он утверждает, что допрошенные украинскими правоохранителями жители республик якобы дали свидетельства, что никаких заявлений не писали.

После русофобского выступления Анатолия Матиоса, недавно вступившая в должность представителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер поблагодарила украинских силовиков «за хорошую работу» и заверила, что международное сообщество продолжит добиваться «соблюдения прав человека» на Украине.

«Для нас тема нарушения международного законодательства по правам человека, положений международного гуманитарного права очень важна. Привлечение к ответственности всех преступников и всех, кто должен отвечать за нарушения со всех сторон.

Я недавно была назначена главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Мониторинговая миссия ООН работает на Украине с 2014 года, и основным с ключевых вопросов является нарушение международного права по правам человека и международного гуманитарного права и привлечение к ответственности.

Основным посланием, которое мы хотели бы донести является то, что нам очень важно, чтобы все стороны были привлечены к ответственности, все преступники несли ответственность за совершенные преступления. Очень хорошо, что Военная прокуратура Украины, и все правоохранительные органы и их представители занимаются этим вопросом», – добавила Богнер.