«Представитель ОРДЛО» от Киева опозорил в прямом эфире всю украинскую делегацию

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Категорический отказ украинской делегации обнародовать стенограмму переговоров в ТКГ может говорить только о том, что Киеву есть что скрывать, чего, собственно и добивалась инициировавшая данный жест Россия.

В эфире телеканала «Наш» студия пыталась услышать объяснения данному решению от бежавшего из Донбасса украинского пропагандиста Сергея Гармаша, которого украинская сторона назначила «представителем ОРДЛО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, почему украинская сторона отказывается от публикации стенограмм? Моя обеспокоенность вызвана тем, что было ведь понятно, что Россия, выступая с такой инициативой, специально делала её, из расчёта на то, что вы откажетесь от этого, для того, чтобы представить вас как сторону, которая срывает продвижение выполнения Минских соглашений.

Поэтому я вернусь к вопросу, почему украинская сторона отказалась от публикации стенограмм и «повелась» на эту ловушку со стороны РФ?» – спросила переговорщика политолог Елена Дьяченко.

В ответ Гармаш начал говорить о том, что, прежде всего, «не повелась ОБСЕ, которая как посредник выступила резко против», однако Дьяченко резко напомнила переговорщику, что её интересует реакция украинской стороны.

«Это дипломатический процесс, я считаю, что нельзя публиковать всё, что говорится в дипломатическом процессе. Более того, мы видим практику России публиковать её же документы в украинских СМИ для того, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине», – невпопад объяснялся Гармаш.

Далее вся дискуссия свелась к тому, что «представитель ОРДЛО» оборонялся доводами, вроде того, что это противоречит мировой практике, которые тут же разбивались о контраргументы студии.

«Вы же понимаете прекрасно, почему было предложено показывать всё по пунктам и публиковать стенограмму, потому что Россия говорит: украинская сторона в рамках заседания говорит одно, а потом в «фейсбуках» появляются совершенно другие посты, – вмешался телеведущий Максим Назаров. – Если вам нечего скрывать, если всё действительно так или наоборот не так, как утверждают россияне.

Так что мешает, опубликуйте. Ту часть, которая должна быть засекреченной, зашифруйте, это же не проблема!»

Гармаш снова начал теряться, а вскоре и вовсе сказал, что отключится от эфира, если за него будут говорить.

«Они являются частью информационной войны тоже. Вы прекрасно понимаете, как можно вырвать из контекста любую фразу, и как этим можно влиять на внутреннюю ситуацию…» – говорил беглый пропагандист.

«Так вы поэтому и покажите стенограмму!» – пытался достучаться Назаров.

«…Поэтому для меня даже звучит абсурдно – как это, публиковать записи дипломатических переговоров», – не сдавался опозорившийся Гармаш.