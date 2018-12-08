Представитель Порошенко исходит желчью от поездки Тимошенко в США

08.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В то время, как в Киеве решались важнейшие для будущего страны вопросы, Юлия Тимошенко, заявившая о своих президентских амбициях, отправилась в США.

Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не в первый раз Юлия Владимировна не присутствовала в стране и не голосовала. Не присутствовала в зале, когда рассматриваются такие вопросы, как признание России страной-агрессором, голосование по реинтеграции Донбасса, по осуждению незаконных выборов в Крыму, по денонсации Договора о дружбе и партнёрстве между Украиной и РФ”, – сказала Луценко.

По ее словам, есть порядка шести такого рода документов, за которые не голосовала Тимошенко.

Также представитель Порошенко утверждает, что Тимошенко поехала в США во время сессионной недели, не уведомляя Верховную раду.

«Она официально не заявляла, что она едет представлять украинский парламент, а только такая командировка может быть официальной. Она ехала по своим делам. И мы видим сейчас в блогах её фотографии с людьми, где говорят, что её бесплатно туда пригласили, что она за свой счёт туда не ехала, что её туда кто-то пригласил, что это не было командировкой. Просто человек поехал себе общаться, зная, что это будет серьёзная неделя, зная, что заканчивается процедура, зная, что состоялся комитет», – отметила Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Юлия Тимошенко отправилась в США просить усиления санкций против России и консультироваться по поводу новой программы своей партии.