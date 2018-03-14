14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Представитель Порошенко призвала украинцев скинуться по 400 гривен на “киборгов”

Украинцам надо покупать календари, изготовленные украинскими военнослужащими, чтобы поддержать материально семьи погибших в Донецком аэропорту.

С таким предложением с трибуны Верховной Рады выступила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

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«У меня на столе есть реквизиты календаря, который сделали парни-киборги, собравшись в общественную организацию. Каждый календарь стоит 400 гривен. 200 гривен пойдет на поддержку семей тех деток, фотографии которых вы видите, а таких семей 170. Отцы которых погибли, защищая Донецкий аэропорт, ту донецкую землю. Вчера открылась выставка фотографий и выставка этого календаря. Я вас очень прошу – не будьте безразличными, я вас очень прошу, отдайте дань этим деткам», – попросила Луценко.

Напомним, Ирина Луценко недавно рассказала, что зарабатывает 14 тысяч гривен в месяц. При этом депутат владеет квартирой в центре Киева, стоимостью почти 17 миллионов гривен.

Ее муж, генеральный прокурор Юрий Луценко, только официально на своей должности заработал 1,3 миллиона гривен за 2017 год. По данным украинских СМИ, на зимний отпуск на Сейшельских островах чета Луценко потратила минимум 52 тысячи евро.

Также, согласно расследованию журналистов, семья генпрокурора владеет элитной недвижимостью в центре Киева, торговыми площадями, бизнес-центрами и рядом других активов, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов долларов.