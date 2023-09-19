Представитель президента в Госдуме осадил коммуниста-ренегата

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Депутат-коммунист Михаил Матвеев (на фото), известный своим покаянием за свое голосование о признании ЛДНР, попытался сегодня задать каверзный вопрос представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху.

Минх докладывал вопрос о Дне воссоединения новых регионов с Россией, который предлагается отмечать 30 сентября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой статус той части территорий Запорожской, Херсонской областей, ЛДНР, которые еще не воссоединились. У нас два областных центра заняты противником. Какой статус? Временно оккупированная или недовоссоединенная территория?», – провоцировал Матвеев.

Минх своим сдержанным, но остроумным ответом дважды срывал аплодисменты в зале.

«С точки зрения правового статуса, те формулировки, о которых говорите вы, звучат наивно и непрофессионально. Вы, конечно в этом направлении можете продолжать подбирать термины, играть словами, но если более серьезно относиться к своей работе и профессии, я бы аккуратней формулировал свои мысли и предложения, если они есть, конечно. Если отталкиваться от реальности, то все мы понимаем, что под контролем РФ находятся не все территории, которые исторически относятся к границам этих новых субъектов. Я бы предложим вам более осмысленно вернуться к этому вопросу после того, как мы победно завершим СВО», – сказал Минх.

Законопроект о Дне воссоединения новых регионов с Россией был принят сегодня в первом чтении.