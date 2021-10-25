Представитель Путина пообещал для Запада «токсичные вопросы» по санкциям

25.10.2021 10:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов

На климатическом саммите в Глазго, который должен состояться с 31 октября по 14 ноября, Россия будет объединяться с другими странами в коалицию, чтобы отстаивать свои интересы.

Об этом в интервью «Известиям» заявил советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

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Издание напомнило, как он ранее говорил, что климатическая повестка должна быть свободна от санкций, и поинтересовалось, будет ли подниматься этот вопрос в Глазго.

«Вопрос самый сложный. Мы должны понимать, что на таких глобальных международных площадках, конференциях нужно всегда выступать в коалициях, потому что это будет правильнее. Это стратегически верно, и поэтому сейчас я как раз нахожусь в состоянии переговоров с энными странами, с которыми как раз мы будем объединять усилия», – сказал советник президента РФ.

При этом он не стал уточнять, какие вопросы российская сторона планирует выносить на голосование.

«Они будут для Запада токсичными, но они должны присутствовать, если мы говорим про климат. Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать», – подчеркнул Эдельгериев.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,