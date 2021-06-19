19.06.2021, Москва, Анатолий Симонов
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Россия
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Представитель российских инструкторов в ЦАР назвал их основную задачу

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов объяснил, чем будут заниматься прибывшие в...

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов объяснил, чем будут заниматься прибывшие в ЦАР инструкторы.

За последние 10 дней в Центральноафриканскую Республику прибыли 135 россиян, чтобы продолжить обучение правительственной армии страны. Благодаря работе российских инструкторов в Банги стало безопаснее, чем в окрестностях европейских столиц, подчеркнул Иванов.

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Прибывшие специалисты должны обучить достаточное количество центральноафриканских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан по всей территории страны. Это, по словам главы СОМБ, основная задача инструкторов в республике.

Российские инструкторы уже несколько лет занимаются обучением вооруженных сил ЦАР и правоохранительных органов. За это время им удалось добиться существенных успехов – правительственная армия африканской страны стала в разы эффективнее и сумела положить конец разгулу бандитизма в ЦАР.

Инструкторы, которых в западной прессе называют «ЧВК Вагнера», проводят консультации военнослужащих перед операциями против боевиков. В результате этой работы за несколько месяцев армия страны сумела освободить более 80% территории ЦАР от бандформирований.

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