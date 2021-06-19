Представитель российских инструкторов в ЦАР назвал их основную задачу

19.06.2021, Москва, Анатолий Симонов

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов объяснил, чем будут заниматься прибывшие в ЦАР инструкторы.

За последние 10 дней в Центральноафриканскую Республику прибыли 135 россиян, чтобы продолжить обучение правительственной армии страны. Благодаря работе российских инструкторов в Банги стало безопаснее, чем в окрестностях европейских столиц, подчеркнул Иванов.

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Прибывшие специалисты должны обучить достаточное количество центральноафриканских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан по всей территории страны. Это, по словам главы СОМБ, основная задача инструкторов в республике.

Российские инструкторы уже несколько лет занимаются обучением вооруженных сил ЦАР и правоохранительных органов. За это время им удалось добиться существенных успехов – правительственная армия африканской страны стала в разы эффективнее и сумела положить конец разгулу бандитизма в ЦАР.

Инструкторы, которых в западной прессе называют «ЧВК Вагнера», проводят консультации военнослужащих перед операциями против боевиков. В результате этой работы за несколько месяцев армия страны сумела освободить более 80% территории ЦАР от бандформирований.