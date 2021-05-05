Представитель российских инструкторов в ЦАР обратился к французским СМИ

05.05.2021, Банги, Иван Добровольский

Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов обратился к французским журналистам, распространяющим вбросы о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

Руководитель организации, представляюшей интересы российских специалистов в республике, заявил, что инструкторы работают в ЦАР в строгом соответствии с международным правом.

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«Я, как глава этой организации, заявляю, все обвинения, которые вы нам предъявляете, являются ложью. Статья, которую вы называете «расследованием» – клевета. Согласно данным из многих источников, все это – информационная кампания, затеянная недоброжелателями ЦАР для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Иванов в заявлении, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава СОМБ уверен, что в западных СМИ в настоящее время ведется активная работа пропагандистов, которые пытаются собрать сведения о «преступлениях русских в ЦАР», однако ничего не находят.

Таким заявлением Иванов отреагировал на материал французской телерадиокомпании RFI, в котором журналисты обвинили россиян в якобы имевших место нарушениях прав человека в ЦАР.

Доказательная база строилась на «анонимных источниках» и «заявлениях очевидцев», которые могли иметь связи с боевиками или получить вознаграждение за нужную журналистам информацию, вне зависимости от ее достоверности.

Ради придания своему «псевдорасследованию» скандального характера, французское СМИ приписало россиян к «ЧВК Вагнера», как это делают другие западные издания в погоне за сомнительным успехом.

Александр Иванов заверил, что российские инструкторы будут продолжать работу в ЦАР и защищать свое честное имя, а также пригрозил распространителям подобным фейков судебными исками за клевету.

«СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР обученные нами бойцы FACA уже победили», — подчеркнул глава содружества.

Иванов также напомнил, как Франция потеряла былое влияние в центральной Африке, позволив радикалам захватить Банги. Теперь же, по мнению главы СОМБ, Париж намерен дискредитировать успехи России в этом регионе, в том числе и через информационные кампании.

«Информационная кампания ведется против нас, только потому что видны результаты нашей работы. Клеветнические заявления, которые сыпятся на нас, в том числе и из ООН, не страшны, потому что мы знаем, мы делаем правое дело!», — резюмировал руководитель содружества.