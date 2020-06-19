Представитель США по Косово: «Нас волнует только экономика, с политикой пусть разбирается ЕС»

19.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель президента США в диалоге между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл заявил о том, его страна хочет решить косовскую проблему путем «экономической нормализации».

Об этом Гренелл заявил косовскому изданию Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гренелла, урегулирование косовского конфликта должно состоять из двух этапов: экономического и политического. Причем, первым должен как раз стать экономический этап, и когда он принесет результаты, тогда можно будет переходить и к политическому этапу.

«Не знаю сколько мне уже приходилось говорить, хотя, казалось бы, все предельно ясно, о том, что мы – Соединенные штаты Америки, убеждены в том, что 20-летний конфликт может быть разрешен только путем экономической нормализации, – заявил Гренелл. – Вторая политическая фаза диалога должна начаться только тогда, когда появятся первые последствия экономической».

При этом американский переговорщик отметил, что Вашингтон не намерен заниматься политическим этапом, полностью препоручив его, в соответствии с решением ООН, Евросоюзу. Также он призвал ЕС провести либерализацию визового режима для жителей Косово, поскольку, по его словам, без нее не может быть экономического развития.

Также Гренелл отметил, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах представителей Сербии и Косово 27 июня в Вашингтоне.

Следует отметить, что в конце 90-х именно США и правившая тогда демократическая элита спровоцировали нынешний косовский конфликт и агрессию НАТО против Югославии, из-за своих геополитических интересов поддержав албанских сепаратистов. И теперь правящая республиканская элита этой страны пытается решить косовский конфликт на свой лад.