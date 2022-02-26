Представитель США в ООН выдала за «ужасы Киева» эвакуацию детей из Горловки

26.02.2022  12:00 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, США, Украина
Новости Украины

США пытаются представить как доказательство «ужасов войны на Украине» видео, снятое в Горловке при эвакуации детей в Россию.

Так, постоянный представитель США при ООН Линда Гринфилд, выступая на Совбезе организации, представила эвакуацию из Горловки за киевские кадры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются представить как доказательство «ужасов войны на Украине» видео, снятое в Горловке при...

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«Мы видим ужасающие картины того, как отцы плачут, прощаясь со своими малыми детьми, и отправляют свои семьи, отправляя их в условия безопасности, а сами оставаясь для того, чтобы оборонять свою страну. В Киеве сегодня тысячи людей столпились на станции метро, люди просят, чтобы детей их вывезли с вокзала города», – заявила Гринфилд.

На фальсификацию в своем блоге обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

«Вот то, о чем я и говорил. Вирусное видео, снятое в Горловке при эвакуации детей в Россию, на Совбезе ООН уже представляют как доказательство «вины России»! Именно поэтому я призываю записать обращение героя этого ролика с призывом к западным СМИ и политиком прекратить так нагло лгать. Причем перевести его надо на все доступные языки», – написал Корнилов.

 

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