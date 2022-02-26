Представитель США в ООН выдала за «ужасы Киева» эвакуацию детей из Горловки

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Новости Украины

США пытаются представить как доказательство «ужасов войны на Украине» видео, снятое в Горловке при эвакуации детей в Россию.

Так, постоянный представитель США при ООН Линда Гринфилд, выступая на Совбезе организации, представила эвакуацию из Горловки за киевские кадры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим ужасающие картины того, как отцы плачут, прощаясь со своими малыми детьми, и отправляют свои семьи, отправляя их в условия безопасности, а сами оставаясь для того, чтобы оборонять свою страну. В Киеве сегодня тысячи людей столпились на станции метро, люди просят, чтобы детей их вывезли с вокзала города», – заявила Гринфилд.

На фальсификацию в своем блоге обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

«Вот то, о чем я и говорил. Вирусное видео, снятое в Горловке при эвакуации детей в Россию, на Совбезе ООН уже представляют как доказательство «вины России»! Именно поэтому я призываю записать обращение героя этого ролика с призывом к западным СМИ и политиком прекратить так нагло лгать. Причем перевести его надо на все доступные языки», – написал Корнилов.