Представитель Трампа пообщался с несуществующим «правительством» Косово

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки по мирным переговорам между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл прибыл в Косово, где встретился с президентом Хашимом Тачи и лидерами двух крупнейших парламентских партий – Альбином Курти и Иса Мустафой.

Об этом пишет European Western Balkans, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны добиться прогресса – который включает в себя снижение тарифов (100% тариф на сербские товары – ред.)», – написал Гренелл в своем твиттере после встречи с президентом Косово, который назвал эту беседу плодотворной.

Тачи в свою очередь подчеркнул срочность возобновления диалога с Белградом и заявил, что роль президента США Дональда Трампа в достижении окончательного соглашения является незаменимой.

Тарифы также были одной из тем во время встречи Гренелла с Курти и Мустафой в четверг.

«Я надеюсь, что мы сможем достичь момента, когда тарифы будут отменены и (сербская) кампания по отмене признания Косово будет приостановлена», – сказал Гренелл.

Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон Таубадель выразила сомнения, что переговоры Гренелла принесут какой-то результат, поскольку «правительство» непризнанной территории до сих пор не сформировано, так как победители очередных внеочередных «парламентских выборов» никак не могут договориться между собой.

Напомним, Косово не признают 95 государств, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН. Сербия добилась отзыва 13 признаний и продолжает кампанию.