Представитель Украины объявил о бессрочном прекращении огня

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина и республики Донбасса согласовали «режим тишины», который начинает действовать бессрочно с 29 декабря.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского политика, режим прекращения огня будет действовать по всей линии соприкосновения – это 426 километров.

«Было обсуждено предложение Украины, которое вносили еще на прошлом заседании о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, а если точно, то с 00 часов 01 минута на 29 декабря. Были предложения и другие, но если коротко, то нам удалось достичь такой договоренности», – заявил Марчук.