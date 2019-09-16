Представитель Украины сообщил о «незначительной победе» в ООН

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

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“Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии. За – 65, против – 17″, – написал Николенко.

Он также напомнил, что новая, 74-я, сессия начинает работу уже завтра, 17 сентября.

“Включение пункта позволит Украине и международному сообществу “держать руку на пульсе” ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию. Готовимся к неделе высокого уровня 23-27 сентября”, – резюмировал он.