Представитель Украины в Минске признал, что Киев ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске на первом этапе Украина и Россия говорят один на один, а представителей ЛНР и ДНР привлекают к решению проблемных вопросов в последнюю очередь.

Такую версию озвучил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Переговоры проходят в несколько этапов. Первый этап – это Россия и Украина разговаривают один на один, эти переговоры ведет ОБСЕ. Там обсуждается почти все. После этого приглашаются представители ОРДО и ОРЛО, после того, как мы считаем нужным их пригласить, и обсуждается вопрос с их участием: мы им задаем вопросы, а они отвечают – это второй этап. Третий этап – это уже, когда в большом зале переговоры ведутся с участием всех экспертных групп, представителей посольства и всех тех, кто участвовал в первых двух этапах”, – сказал Марчук.

Вместе с тем, даже такая версия выглядит как фактическое признание того, что киев все-таки ведет переговоры напрямую с полпредами республик, хотя публично и отрицает это.

“Иногда говорят, что в Минске мы там с сепаратистами. Да они сидят, но начинаются переговоры один на один с Россией. И когда мы видим на первом этапе, что по некоторым вопросам мы не достигнем результата, то совершенно ясно, что решает не ОРДО, ОРЛО позицию, которую там занять, а решает Россия”, – уверяет Марчук.