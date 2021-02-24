Представитель Украины в ООН попросил наградить российских дипломатов

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Генеральную ассамблею ООН обратиться к Министерству обороны РФ с просьбой наградить российских дипломатов медалью «За возвращение Крыма».

Об этом он заявил, выступая на Генассамблее ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы все должны попросить Министерство обороны РФ наградить этой медалью российских дипломатов, поскольку они постоянно повторяют мантру о воле народа с момента так называемого мартовского референдума в Крыму», – сказал Кислица, размахивая фотографией медали.

В целом выступление Кислицы было лишено логики. С одной стороны он призвал лишить Россию права вето в ООН за «агрессию в Крыму и Донбассе», поскольку она не упоминается в уставе этой организации как страна-учредитель. Там фигурирует СССР.

С другой стороны украинский дипломат всячески доказывал, что Россия продолжает «агрессивную политику СССР» с его «невротическим мировоззрением».

«Почему эта доктрина должна измениться, если мумифицированное тело лидера большевиков Ленина по-прежнему находится в Мавзолее перед Кремлем. Там рядом похоронен Сталин и десятки руководителей КГБ, коммунистов, заговорщики, убийцы, садисты, те, кто порождал войны и геноциды, необольшевики, неосталинисты, оппортунисты всех мастей. Все они говорили о зле капиталисты и в то же время пользовались благами рынка», – заявил Кислица.