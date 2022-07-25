Представитель ВГА Запорожской области рассказал об организованном из Киева саботаже на местах

Новости Украины

Киевское руководство сменило тактику, и вместо открытого террора, как это было на Донбассе, пытается подкупить или запугать специалистов на освобождённых от ВСУ территориях Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в настоящее время, ведется набор квалифицированных кадров, которые бы не были причастны к подрывной деятельности Киева и добросовестно выполняли профессиональные обязанности.

«С 1 сентября вопрос решаем очень просто – отбираем тех людей, кто готов и хочет работать, кто готов учить детей. Да, условия у нас значительно хуже, чем предлагает враг. Враг кидает силы на то, чтобы, понятное дело, платить намного больше. Это – от 4 до 8 раз выше зарплаты, чем мы предлагаем на сегодняшний день. Мы предлагаем работать, а там, наоборот, ничего не делать не надо, только заниматься саботажем и, при этом получать. Под влиянием британцев, прежде всего, киевский режим – режим шайки наркоманов и нацистов – сделал выводы и не повторяет своих ошибок 2014 года, когда обрезали пенсии на Донбассе и потеряли любую лояльность, которая могла оставаться у людей на местах, поэтому сейчас они эту лояльность на местах пытаются купит втридорога. Для понимания, на подконтрольных режиму Зеленского территориях зарплаты в несколько раз ниже у тех же учителей или директоров. Но они же думают не о людях, а о том, как нарушить восстановление мирной жизни или как это все похерить», – рассказал Рогов.

Представитель ВГА Запорожской области выразил благодарность воспитателям и учителям, которые несмотря ни на что остались работать.

«Весной запускал детский сад, в котором, заведующая была интегрирована в эту вертикальную систему коррупции, которая получала все команды, распределяла эти деньги, по несколько зарплат за месяц саботажа, занималась тем, что разворовывала садик по согласованию с центром, чтобы оттуда вынести плазму, компьютеры – все самое ценное. Мы этот садик собрали, в нем – 280 детей. И заведующей я поставил обычную девочку-воспитателя, которая качественно начала справляться со своими функциональными обязанностями, но это был очень смелый шаг вперед», – поделился он.

«Как этот садик только ни кошмарили. Личные сообщения – СМС, в мессенджерах, соцсетях. Звонки, разбитые стекла у людей. Ко мне приходили нянечки, плакали, рассказывали, что их кошмарили, и что там только ни происходило. Мы, по мере возможностей, ловили этих уродов, но понятно, что на всех просто физически рук не хватало, когда у нас на 150- тыс. В Мелитополе было 150 человек, которые имели силовую компоненту. Даже, если они круглосуточно не будут спать, то обеспечить безопасность в том объеме, который необходим, было очень сложно», – добавил Рогов.

Тем не менее, сейчас, по его словам, на места поступают сотрудники полиции из РФ, что заметно улучшает ситуацию.