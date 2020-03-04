04.03.2020, Херсон, Максим Карпенко
 
Д.Б., Крым, Украина
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Представитель Зеленского и Михайло из Ялты пикетировали границу Крыма




Меджлисовцы и украинские националисты при поддержке властей устроили автопробег к границе с Крымом в Херсонской области и установили на КПП «Чонгар» флаги.

Акция была посвящена 6-й годовщине потери контроля над полуостровом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «Украинский юг».

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Автопробег получился малочисленным – в нем приняли участие всего около 20-ти машин. Прибыли и представители фейкового «представительства президента Украины в Крыму».

«Флаг на Чонгаре символизирует единство нашего государства, что Крым – это Украина. Мы будем делать все для того, чтобы как можно ускорить момент возвращения Крыма под контроль Украины и момент возвращения каждого политзаключенного, который незаконно осужден государством оккупантом РФ в Крыму. Мы искренне убеждены, что эти флаги будут немножко дальше, обязательно будут на территории крымского полуострова», – пообещал «представитель президента Зеленского» Антон Кориневич.

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