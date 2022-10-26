Представитель Зеленского: Реанимируем 90-е и добьемся выхода из РФ всех субъектов
Украина дала старт системному процессу выхода из состава РФ всех субъектов, которые заявляли о своей независимости после распада СССР.
Об этом на брифинге заявил представитель президента Украины в Верховной раде, Фёдор Вениславский передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы действовали в полном соответствии с нормами международного права, признавая республику Чечня Ичкерия как независимый субъект от РФ, полностью самостоятельный суверенный субъект международных отношений.
Также мы можем делать распространение этого на другие субъекты РФ, а именно на те, которые, во-первых, имеют свою национальность или народность, которые являются компактно проживающими в границах определённой территории, и это те ключевые признаки, которые дают этим субъектам право на самоопределение, на создание национальной государственности.
В 90-е, когда закончил своё существование СССР, кроме 15 республик, которые реализовали своё право на самоопределение национальной государственности, был ещё целый ряд других субъектов, в частности, РФ, которые тоже провозглашали свои декларации о государственном именно суверенитете», – заявил представитель Зеленского.
Он подчеркнул, что на самоопределение имеют право фактически любые субъекты РФ.
«Более того, те субъекты, которые в 90-е провозглашали свою государственность, имеют абсолютное право добиваться этой государственности, требовать и добиваться своими действиями.
Потому это решение Верховной рады, обращение Рады к международным институциям, к другим государством, оно может, и мы уверены, что основало очень длительный и последовательный системный процесс выхода из состава РФ субъектов, которые имеют такое право, согласно Уставу ООН», – сказал Вениславский.
Спасибо!
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