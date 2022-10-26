Представитель Зеленского: Реанимируем 90-е и добьемся выхода из РФ всех субъектов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина дала старт системному процессу выхода из состава РФ всех субъектов, которые заявляли о своей независимости после распада СССР.

Об этом на брифинге заявил представитель президента Украины в Верховной раде, Фёдор Вениславский передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы действовали в полном соответствии с нормами международного права, признавая республику Чечня Ичкерия как независимый субъект от РФ, полностью самостоятельный суверенный субъект международных отношений. Также мы можем делать распространение этого на другие субъекты РФ, а именно на те, которые, во-первых, имеют свою национальность или народность, которые являются компактно проживающими в границах определённой территории, и это те ключевые признаки, которые дают этим субъектам право на самоопределение, на создание национальной государственности. В 90-е, когда закончил своё существование СССР, кроме 15 республик, которые реализовали своё право на самоопределение национальной государственности, был ещё целый ряд других субъектов, в частности, РФ, которые тоже провозглашали свои декларации о государственном именно суверенитете», – заявил представитель Зеленского.

Он подчеркнул, что на самоопределение имеют право фактически любые субъекты РФ.

«Более того, те субъекты, которые в 90-е провозглашали свою государственность, имеют абсолютное право добиваться этой государственности, требовать и добиваться своими действиями. Потому это решение Верховной рады, обращение Рады к международным институциям, к другим государством, оно может, и мы уверены, что основало очень длительный и последовательный системный процесс выхода из состава РФ субъектов, которые имеют такое право, согласно Уставу ООН», – сказал Вениславский.