Представитель Зеленского: Россия – недружественный сосед, инициатор агрессии

08.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия – «недружественный сосед», «инициатор агрессии», Владимир Зеленский не намерен летать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, Киев не будет отказываться от претензий на Донбасс и Крым.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Геруса, при этом в любых переговорах вопрос статуса неконтролируемых Киевом территорий рассматриваться не будет.

«Прекращение войны – это тема, которая зависит от двух сторон и даже больше – она зависит от России, которая была инициатором вооруженной агрессии.

Мы прекрасно понимаем, что любая наша стратегия упирается в то, что у нас, к большому сожалению, есть недружественный сосед, который осуществляет такие недружественные действия по отношению к Украине.

Все следующие переговоры, которые будут вестись, на которых будут достигаться какие-то цели, есть планы, чтобы они проводились в нормандском формате.

Если бы все было так просто, что можно было бы просто полететь к Путину в Москву и договориться, то, конечно, это давно бы уже сделали до Зеленского. Но сделать это, наверное, невозможно. Не нужно быть наивным и рассказывать, что все зависит от поездки в Москву…

Украинскими территориями новый президент не торгует, и все компромиссы возможны на базе того, что Украина сохраняет свою целостность», – заявил Герус.