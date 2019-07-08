08.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия
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Представителей Крыма попытаются завести в ПАСЕ и ОБСЕ

В скором времени Москва включит в свои делегации на таких международных площадках, как ПАСЕ и ОБСЕ, представителей Крыма.

Об этом в ходе заседания Комитета СФ по международным делам заявил представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через какое-то время, например, через полгода, надо будет предлагать в состав делегации РФ в ПАСЕ надо будет предлагать кого-то из Крыма. Потому что тому же самому Чубарову, если кто-то и может ответить по существу, то тот, кто действительно знает ситуацию на полуострове.

Я понимаю, наверное, это будет иметь весьма оголтелую контрпозицию, но через какое-то время надо будет попробовать ввести представителя Крыма в обе делегации (в ПАСЕ и в ОБСЕ – прим. ред.)», – предложил Цеков.

В свою очередь, глава комитета по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров поддержал идею коллеги.

«Я отношусь к этому очень позитивно, надо заранее прорабатывать этот вопрос, а не ставить перед фактом. Потому что Крым – это наша территория, наш субъект делегации», – добавил глава комитета.

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