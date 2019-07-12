Представители 23 стран потребовали извинений от Грузии

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Представители 23 стран, участвующих в Межпарламентской ассамблее Православия, потребовали извинений от Грузии за сорванное заседание в Тбилиси, которое обернулось антироссийскими беспорядками.

Об этом в ходе заседания комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета рассказал председатель Ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавнее заседание в Тбилиси произошло в полном соответствии с международными договорённостями, с обязательствами официальной Грузии, со стопроцентными гарантиями безопасности и в присутствии делегации из 23-х стран. Напомню, что мы используем четыре языка – английский, русский, греческий, арабский, поэтому моё выступление как президента в соответствии с регламентом шло на русском языке», – отметил он.

«Вы какие-то извинения как председатель МАП, или члены МАП, или МАП в целом получила от грузинских властей?» – спросил зампред Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

«Вопрос не в российской делегации и не во мне лично. Международная ассамблея Православия, которая вынуждена была два раза менять место, приняла решение (я подчёркиваю, это не наше, а всей делегации) об осуждении руководства Грузии, о нарушении их прав, о росте угроз, о том, что мы всё проводили в соответствии с регламентом приглашения грузинской стороны, есть соответствующее заявление.

Никаких извинений перед международной организацией и перед парламентами 23-х стран не было.

Более того, накануне нашего визита и в первый день – и спикер парламента, и представитель грузинской стороны говорил, как это важно для престижа Грузии – проводить такие ассамблеи, как наша, ассамблея ОБСЕ, спортивные мероприятия, Грузия два года просила провести у себя эту ассамблею, и ни малейших извинений не было высказано ни устно, ни письменно», – рассказал депутат.

«Все 26 лет сами парламенты приглашают нашу ассамблею, она обычно проходит в здании парламента и всегда президент ассамблеи находится в президиуме и ведёт это заседание. Это общая практика, которая не менялась никогда за 26 лет, это соответствует нашим регламентам и уставным нормам, о чём сказано в заявлении», – добавил Сергей Гаврилов.

В целом он связал ситуацию в Грузии и на Украине воедино.

«Угрозы, которые мы видим по периметру наших границ, от массовых захватов храмов, поджогов храмов на Украине, дискредитации Церкви, угроз православным верующим со стороны светских властей и контролируемых ими милитарных подразделений радикального толка…

То же самое мы видим и в Грузии, где при попустительстве и слабости власти внешние силы, прежде всего, сотрудники НКО, активно используют антироссийские, антиправославные лозунги для мобилизации радикальной части населения, проведения различных мероприятий, от защиты прав на использование наркотиков, дискредитации православных ценностей, до, впоследствии, раскачивая ситуацию в попытке госпереворота – это, казалось бы, внутренние дела, но всё это происходит под антироссийскими и антирусскими лозунгами, создавая огромную опасность не только для наших туристов, но и нашим традиционным связям с украинским, с грузинским народом, с нашими церквями, с присутствием России в культурном плане на этих территориях», – заявил Гаврилов.