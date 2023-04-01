Представители движения «Город перемен» записали шуточный репортаж о «побеге» носа губернатора Петербурга
Губернатор Александр Беглов отменил дни приема горожан, вновь исчезнув из общественной жизни Санкт-Петербурга. На фоне этих событий, а также в честь дня рождения Николая Васильевича Гоголя, представители движения «Город перемен» записали ролик о «гуляющем» носе градоначальника.
Авторы шуточного репортажа рассказали о том, что в городе, как в повести известного классика, случилось необыкновенно-странное происшествие. Губернаторский нос сбежал и пошел гулять по набережной канала Грибоедова.
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Герой ролика рассказал активистам, что предпочел «уйти в отставку», так как давно уже чуял неладное и устал выполнять тяжелую работу. Кроме того, ему не нравится «нюхать краденый бюджет» и терпеть «нелепости о реформах». На фоне этих событий он решил не возвращаться в Смольный.
«За дни, когда он мною воротил
И нюх терял, когда рубил бабосы,
За тех, кого он обделил
Не быть ему моим уж боссом.
Я никогда его не уважал –
Пускай электорат посмотрит косо,
За всех, кого он унижал,
Я сам его оставлю с носом!», – резюмировал герой репортажа.
«Город перемен» не раз использовал сатиру, желая достучаться до чиновников и губернатора ради решения проблем Северной столицы. На фоне многочисленных скандалов у горожан нередко возникает желание, чтобы вслед за носом из Смольного сбежал и сам Беглов.
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