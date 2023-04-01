Представители движения «Город перемен» записали шуточный репортаж о «побеге» носа губернатора Петербурга

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Губернатор Александр Беглов отменил дни приема горожан, вновь исчезнув из общественной жизни Санкт-Петербурга. На фоне этих событий, а также в честь дня рождения Николая Васильевича Гоголя, представители движения «Город перемен» записали ролик о «гуляющем» носе градоначальника.

Авторы шуточного репортажа рассказали о том, что в городе, как в повести известного классика, случилось необыкновенно-странное происшествие. Губернаторский нос сбежал и пошел гулять по набережной канала Грибоедова.

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Герой ролика рассказал активистам, что предпочел «уйти в отставку», так как давно уже чуял неладное и устал выполнять тяжелую работу. Кроме того, ему не нравится «нюхать краденый бюджет» и терпеть «нелепости о реформах». На фоне этих событий он решил не возвращаться в Смольный.

«За дни, когда он мною воротил И нюх терял, когда рубил бабосы, За тех, кого он обделил Не быть ему моим уж боссом. Я никогда его не уважал – Пускай электорат посмотрит косо, За всех, кого он унижал, Я сам его оставлю с носом!», – резюмировал герой репортажа.

«Город перемен» не раз использовал сатиру, желая достучаться до чиновников и губернатора ради решения проблем Северной столицы. На фоне многочисленных скандалов у горожан нередко возникает желание, чтобы вслед за носом из Смольного сбежал и сам Беглов.