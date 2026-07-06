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Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который активно встречается с европейскими политиками и дипломатами, утверждает, что их оценки украинского конфликта за последние полгода разительно поменались.

Об этом он завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди европейцев много руководителей разведки, спецслужб, умных политиков. Они понимают: некий тупик. Сейчас на новом этапе военных действий качнулось в сторону Украины. Чем это закончится – вопрос ресурсов… …Умные люди понимают, что преимущество украинцев временно, потому что ресурсы приблизительно равны. Во- вторых, лупить по городам – это будет иметь последствия. В-третьих, все устали. Грядут выборы, поднимаются антивоенные настроения. Не антиукраинские. Обыватели говорят: мы больше не можем платить налоги, не хотим содержать беженцев, вкладывать в поставки оружия. Давайте вкладываться в нас», – сказал Венедиктов.

Он рассказал, о засекреченных от прессы визитах в Москву представителей Франции и Великобритании, где в ближайшее время ожидаются выборы.

«Впервые за три-пять месяца мы видим некие движения европейских руководителей. В Москву приезжали два главных помощника Макрона по международным делам и встречались и начальником Главного разведывательного управления России. Такого раньше вообще не было, чтобы начальник ГРУ встречался с представителями другой страны. Также недавно приезжал помощник по безопасности премьера Великобритании. Оказывается тоже», – сказал Венедиктов.

По его словам многие из его собеседников-дипломатов считают, что Европа и США смогут добиться в этом году временного прекращения огня и «приморозить активную фазу до нового этапа войны». При этом поддержка бандеровской Украины не ставится ими под сомнение.