Представители Херсона и Запорожья впервые приехали на российский форум

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Экономическое сотрудничество между Крымом и республиками Донбасса перейдет в межрегиональный статус субъектов РФ. С новыми регионами – Запорожской и Херсонской областями – соглашения готовятся к подписанию.

Об этом на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень» заявила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас договоры на самом деле на самом деле сейчас подготовлены с новыми субъектами об экономическом сотрудничестве, – отметила вице-премьер. – Сейчас мы говорим о том, что нужно динамично развивать наши связи, которые уже были с ДНР и ЛНР. Теперь уже сотрудничаем как с субъектами Российской Федерации, с Херсонской и Запорожской областями будем налаживать сотрудничество, чему способствует прибытие к нам на форум министров туризма этих регионов».

Министр курортов Крыма Вадим Волченко добавил, что потенциал для туристического сотрудничества между Крымом и новыми регионами, безусловно, есть: Херсонская область имеет выход к Черному морю, Запорожская – к Азовскому. И нынешний форум – это первое деловое мероприятие, в котором участвуют представители всех новых субъектов Российской Федерации.

«Несмотря на все сложности, которые переживает страна и конкретно Крым, туризм все равно развивается, – подчеркнул Волченко. – Мы здесь впервые приветствуем министров курортов новых субъектов РФ – Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой республик. И многое, что связано с развитием центра городов, функционированием туристической сферы в существующих условиях, и с экономическими возможностями, которые сейчас федеральное правительство закладывает, чтобы поддержать туристическую отрасль – целый спектр вопросов, которые позволяют сказать, что туризм есть и будет. У нас есть хватит и силы воли, и знаний, чтобы только развиваться и наращивать все существующие возможности».