Представители крымской общественности добились возможности обратиться в ООН

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Права и свободы человека в российском Крыму соблюдаются лучше, чем в «свободной и независимой демократической Украине», которая не перестает обвинять Россию в агрессии.

Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» заявили представители крымской общественности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов подчеркнул, что более половины студентов его ВУЗа составляют крымские татары, а также отметил, что только после воссоединения с Россией основные этнические группы, проживающие на полуострове – крымские татары, русские и украинцы получили для своих языков статус государственных.

«Первое – на данный момент мы обучаем шесть тысяч студентов. Из них более 60% являются крымскими татарами. Второе – начиная с 15-го года, все наши студенты изучают государственные языки Республики Крым – русский, украинский, крымско-татарский. Это стало возможным после принятия Конституции Республики Крым 11 апреля 2014-го года. До 2014-го года в русскоязычном Крыму государственным языком был только украинский язык.

Язык моего народа в качестве государственного. Сейчас все специалисты, которых выпускает наш университет в области крымско-татарской филологии, востребованы. Мы проводим обучение для всех народов на крымско-татарском языке. В том числе, обучаем представителей исполнительных органов власти деловому крымско-татарскому языку», – заявил Якубов.

Крымский ученый также подчеркнул, что в то же время, на Украине происходит систематическое нарушение прав жителей полуострова:

«Прошу занести в протокол и отразить в резолюции следующие нарушение прав и свобод граждан Крыма. Первое – ограничение прав на свободу передвижения и места жительства. А именно – академические обмены учеными и студентами, участие в конференциях и симпозиумах, представление крымчан на европейских площадках любого уровня должны происходить в соответствии с демократическими принципами, с признанием гражданства Российской Федерации на территории Республики Крым.

Второе – ограничение свободы информации. Информация о позитивных процессах, идущих в Крыму, европейским сообществом, к огромному сожалению, игнорируется, а граждане Крыма с большими трудностями допускаются на европейские площадки для выражения собственного мнения. Я хочу обратить ваше внимание на разжигание ненависти и нетерпимости в отношении жителей Крыма, транслируемые телевизионными каналами и другими СМИ Украины. Это недопустимо и противоречит демократическим принципам данной организации».

Его слова подтвердила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Общественница отметила, что на предыдущее заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» представители Крыма даже не были допущены.

«Меня удивляет стремление обсуждать какие-либо проблемы без жителей Крыма. Несмотря на заверения организаторов, участники не смогли получить информацию от жителей полуострова. Однако, я хотела бы обратить внимание на одну из стран-организаторов, Украину. Те аргументы, которые представители Украины примеряли к Крыму, по иронии можно отнести непосредственно к самой Украине.

Сегодня на Украине воцарилась атмосфера страха и насилия, широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием. Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги и телерадиовещание. О чем тут говорить – я, этническая украинка, которая сохраняет и популяризирует украинскую культуру и язык в Крыму, не могу посетить Украину беспрепятственно из-за угроз и возможности расправы.

Растет число поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод. Особого внимания требует принятый киевскими властями закон, ограничивающий права и свободы национальных меньшинств на образование на родном языке», – заявила Гридчина.

Председатель общины белорусов в Крыму Роман Чегринцев также раскритиковал ООН за попытку заглушить голос жителей полуострова.

«Отдельно хотелось бы ответить на некоторые глупые обвинения, которые прозвучали во время заседания по поводу Арриа 12-го марта, куда, кстати, никого из крымчан не допустили, как ни парадоксально. Мы говорим о Крыме, но без крымчан. Чтобы не слышать правды, наверное. Самое смешно и неправдоподобное из них касается, конечно же, допустим, системы крымского здравоохранения.

Якобы, система здравоохранения Крыма не справляется с пандемией. Несмотря на то, что из-за пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, нагрузка на инфекционистов, вирусологов, анестезиологов и вообще медиков в целом увеличилась в несколько раз, все крымчане получают своевременную и квалифицированную помощь, а также имеют доступ к первой в мире и безусловно лучшей вакцине «Спутник V».

Сегодня картина распространения коронавируса на полуострове демонстрирует нам, что крымская медицина выстояла перед подобной угрозой, крымское здравоохранение модернизировалось и за последние четыре недели в крымском регионе наметилась стабильная тенденция к снижению заболеванию COVID-19», – заявил Чегринцев.