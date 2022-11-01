Представители новых территорий РФ изучат Крым вдоль и поперёк

01.11.2022  18:15 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Туризм, Украина
Новости Украины

Представители новых субъектов РФ, в основном из Запорожской области, едут в информационный тур в Крым для знакомства с туристической и курортной инфраструктурой, построенной в российский период.

Группа из 50 человек посетит полуостров в период празднования Дня народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители новых субъектов РФ, в основном из Запорожской области, едут в информационный тур в...

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По информации Министерства курортов и туризма Крыма, инфотур проходит в рамках пятистороннего соглашения, подписанного на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень». Тогда представители Запорожской и Херсонской областей говорили о дефиците кадров для развития туризма, в то время как на Херсонщине береговая полоса вдоль моря составляет 450 км, а власти Запорожской – уже готовят туристический кластер «Азовское побережье».

«Есть огромный запрос наших коллег на реальное положение дел в Крыму. Многие из них здесь не были 8 лет, им своими глазами надо убедиться, как изменился и вырос Крым, какие мощные инвестиции сюда поступают – как от государства, так и от бизнеса. Нам надо донести, что их вера в Россию основывается на реальных делах», – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В программе инфотура осмотр нового международного аэропорта «Симферополь», трассы «Таврида», обзорные экскурсии по Симферополю, Ялте, Евпатории, знакомство с новыми и модернизированными санаториями и гостиницами российского Крыма.

Помимо информационных туров в Крыму пройдут обучающие семинары по нормативной базе РФ в курортно-туристической сфере, а также сбор информации о количестве нуждающихся в реабилитации и оздоровлении жителей новых субъектов для их дальнейшего приема в здравницах полуострова.

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