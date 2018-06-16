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Представители ООН узнали в ДНР о пакостях Украины
Украина блокирует начало процесса поиска лиц, пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Дорожная карта поиска была разработана совместно с Международным красным крестом.
Об этом заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарьи Морозова на встрече с заместителем председателя рабочей группы ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях Те-Ун Байком.
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Омбудсмен ДНР также рассказала представителю ООН о существующем положении дел по обмену пленными, передаче осужденных, работе гуманитарной подгруппы в Минске.
Кроме того, обсуждались вопросы предоставления помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По окончанию встречи, Те-Ун Байк и другие представители Рабочей группы ООН поблагодарили омбудсмена ДНР за приверженность соблюдению прав и свобод человека.
Метки: Дарья Морозова
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