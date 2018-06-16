Политнавигатор - Новости России и Украины
16.06.2018, Донецк, Александр Гусар
  1 088 просмотров
Донбасс, Права человека, Украина

Представители ООН узнали в ДНР о пакостях Украины


Украина блокирует начало процесса поиска лиц, пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Дорожная карта поиска была разработана совместно с Международным красным крестом.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарьи Морозова на встрече с заместителем председателя рабочей группы ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях Те-Ун Байком.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Омбудсмен ДНР также рассказала представителю ООН о существующем положении дел по обмену пленными, передаче осужденных, работе гуманитарной подгруппы в Минске.

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По окончанию встречи, Те-Ун Байк и другие представители Рабочей группы ООН поблагодарили омбудсмена ДНР за приверженность соблюдению прав и свобод человека.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть