19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Спустя два месяца после инаугурации новый украинский президент Владимир Зеленский ничего не предпринял для достижения им же обещанного мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять дней Зеленскому было бы достаточно, чтобы получить информацию от разведки, от контрразведки, от экспертов МИДа, от своих советников, от внешних и внутренних экспертов, и понять, что он должен говорить с Путиным, потому что без разговора с Путиным нет шанса сказать то, о чем он говорил. Он сказал красивые слова: «Я не хочу, чтобы гибли люди», – напомнил депутат.

При этом, по мнению парламентария, действия Зеленского после вступления в должность резко расходятся с его предвыборными обещаниями, в связи с чем он все больше начинает походить на своего предшественника.

«Зеленский, которого мы видели до 21 апреля, и которого мы наблюдали еще 20 мая утром во время инаугурационной речи, оказался не тем, которого мы видели уже 20 мая вечером. К сожалению, дальше он стал все больше и больше похож на Порошенко. Я не знаю, что там случилось в этом кабинете, в котором пять лет просидел Порошенко, но такое ощущение, что просто мозги от Порошенко переплыли к Зеленскому.

Правда, потом за последнюю неделю он спохватился, увидел, что падают рейтинги «Слуги народа». Обратите внимание, представители «Слуги народа» исчезли со всех эфиров», – отметил Шуфрич