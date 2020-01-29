Представители старой и новой делегаций Украины в ПАСЕ переругались в прямом эфире

29.01.2020, Киев, Игорь Петров

Новое руководство Украины не захотело взаимодействовать со старой делегацией Украины в ПАСЕ.

По этой причине Украина потеряла целый ряд важнейших позициий представительства в ПАСЕ.

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Об этом в эфире канала ATR заявил народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель украинской делегации в ПАСЕ, русофоб Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Благодаря не очень компетентным действиям украинской власти мы потеряли все позиции представительства в Парламентской ассамблее. Мы потеряли свою квоту в Венецианской комиссии, мы потеряли представительства везде. И на сегодняшний день пока восстановление, но до старого уровня не дошло.

Как это произошло? Все очень просто – благодаря тому, что руководство страны не захотело взаимодействовать со старой делегацией через, скажем так, определенные маневры – старую делегацию лишили полномочий. И это произошло фактически при поддержке современного руководства парламента и Украины», – переживает националист.

При этом Береза вызвался дать новой делегации ряд советов, как исправить ситуацию.

«Но новая делегация не зашла, не получила полномочия, и не смогла перенять те квоты, которые были ранее. В таком случае все квоты были аннулированы. Сейчас необходимо восстановить все квоты и это первая задача. Вторая задача – актуализировать свою позицию, проявить свою стратегию и попытаться организовать вокруг себя все страны так называемой антироссийской коалиции», – учит Береза.

Поскольку к эфиру подключили участницу нынешней делегации, народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук, Борислав Береза дал советы непосредственно ей и упрекнул новую комиссию в том, что она не хотела контактировать со старой.

«Нужно было все-таки договариваться о квотах в обмен на свою позицию или свое представительство. Сейчас сделать крайне тяжело, потому что фактически уже все поделено. Кроме того, если бы вы осенью зашли, то вы могли бы тогда предлагать группам определенные позиции.

Есть и другие переговорные позиции, как можно получить ту или иную должность для того, чтобы сохранить квоты на представление Украины в комиссиях, но для этого нужно было работать заранее.

Кроме того, вы сказали, что там очень сильно и представительство России. Я с вами согласен на сто процентов – к сожалению большое количество людей представляют интересы России не публично, но отстаивая ее интересы. Все это мы могли бы вам рассказать заранее если бы вы готовились, если бы вы воспользовались опытом и знаниями и если бы в Риге в сентябре месяце представители парламента поступили бы так, как они поступили и фактически раскололи антироссийскую коалицию.

К тому же вы забыли упомянуть Польшу, которая постоянно отстаивает интересы Украины и является нашим надежным партнером. Поэтому не теряйте с ними взаимосвязи – взаимодействуете.

И последнее, это очень важно, работать нужно в кулуарах, а не только узнавать на комитете о том, что там работает пророссийское лобби. Я понимаю, что вы к этому не привыкли, но готовиться нужно заранее», – наставничает националист.

Между тем, Евгении Кравчук не понравились критика и советы Березы менторским тоном.

«Слуга народа» попыталась съязвить: «Наверное, у господина Борислава просто сейчас очень много свободного времени, поэтому он имеет возможность ходить и говорить на эфирах. Тем не мене, спасибо, что вы советовали насчет польской делегации. Конечно, мы с ними работаем. Мы, разумеется, с ними на связи, и подключили и часть словацкой делегации, часть датчан», – оправдалась она.