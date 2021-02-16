Представители Украины шокированы небоевыми потерями ВСУ

16.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные на фронте ведут обстрелы территории ЛДНР, но чаще гибнут не от ответного огня, а от самострелов, пьянки и других несчастных случаев. При этом они плачутся волонтерам и прочим приезжающим на фронт лицам на невыносимые условия службы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил спикер украинского представителя в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует приказ министра обороны, который называется «Обеспечение условий несения службы». Потому что так называемых небоевых потерь – от алкоголя, подрывов, самострелов, от несчастных случаев – намного больше, чем боевых на протяжении всего конфликта. Этот приказ нормализует деятельность командиров и ответственных лиц для того, чтобы этих потерь было меньше.

Что касается открытия огня – он его никак не регулирует, ни коим образом. Вопрос в чем? Что решение об открытии огня принимает командир на местах. Позавчера стреляли вооруженные силы Украины, позапозавчера огонь в ответ вели. И вообще командование на местах принимает решение и стреляет тогда, когда считает командир, что это нужно по тактической ситуации. Нет запрета на стрельбу, нет штрафов за стрельбу и так, как умеют плакаться военные, я могу легенды часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам и так далее», – заявил Арестович.