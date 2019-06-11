Представители УПЦ (МП) вышли из Совета церквей: инцидент или прецедент?

11.06.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

На фоне продолжающихся боёв между Тиларэтом и Эпитаном (так по последним мовным законам называются лидеры «СЦУ») незаметным в религиозной жизни Украины прошло событие, имеющее признаки знакового.

Архиепископ Винницкий канонической УПЦ (МП) Варсонофий заявил о прекращении своего участия в заседаниях областного Совета Церквей и религиозных организаций. Можно ли рассматривать данный шаг как пробный камень в масштабах всей УПЦ (МП), участвующей во Всеукраинской раде церквей (ВРЦ)?

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Владыка поясняет своё решение следующими обстоятельствами: «Формат работы Совета церквей предусматривает сотрудничество религиозных организаций, направленное на достижение межконфессионального мира в регионе. Однако мы вынуждены констатировать, что слова о любви и мирное сосуществование, пока остаются только словами».

При этом, как поясняет архиепископ Варсонофий, член того же совета, глава «Винницкой епархии СЦУ» Сымэон осуществил рейдерский захват управления Винницкой епархии канонической Церкви, её кафедральный собор и продолжает «благословлять» захваты храмов УПЦ (МП) сторонниками «СЦУ» при поддержке разного рода фашистских организаций и органов местной власти.

«Происходит это не без ведома Управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации», – подчёркивает архиепископ. Заявление также размещено на сайте УПЦ (МП). Таким образом руководство общеукраинской канонической структуры даёт понять, что оно поддерживает данный шаг. Но только ли власти направлен данный месседж?

Часть верных канонической церкви на Украине как минимум уж лет пять недоумевает по поводу участия УПЦ (МП) в совете с раскольниками, еретиками и открытыми хулителями Христа (каковыми, к примеру, являются иудеи, называющего Его лже-мессией). А ведь в первой же строке Псалтыри говорится: «Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых». Запрет на участие в «собрании развратителей» (которыми, по сути, являются те же раскольники и еретики, по православным представлениям, уводящие души от Спасения) прописан и в канонах Церкви.

Особо остро вопрос несоответствия библейским заповедям и апостольским правилам действий священноначалия УПЦ (МП) встал в 2013 г., когда тогдашний митрополит Киевский Владимир подписал коммюнике ВРЦ в поддержку подписания ассоциации Украины с ЕС. И это тот самый Владимир, чья камарилья навешивала ярлыки в т.н. «политического православия» на всех, несогласных с их евроинтеграционными векторами.

На следующий год митрополит Владимир отошёл на Суд Божий, а его нетрадиционные воспитанники были отстранены от дел (ныне в полном составе перебежали в «СЦУ»). Известный традиционалист митрополит Онуфрий, тем не менее, продолжил участие в совете нечестивых.

На первом постмайданном заседании ВРЦ – ещё при «и.о. президента» Турчинове участие УПЦ (МП) ввиду угрозы захватов Киевской и Почаевской лавр выглядело вынужденным

Как пояснил «Политнавигатору» глава пресс-службы УПЦ (МП) Василий Анисимов, основная задача участия в ВРЦ – непосредственно противостоять антицерковной деятельности наиболее рьяных и приближённых к властям членов этого совета (самого плотно сотрудничающего с т.н. «Институтом религиозной свободы» – давнем грантоеде Сороса и ему подобных): «Если бы нас там не было, они бы ежедневно принимали антиправославные решения, на основе какой-нибудь клеветы. А так в лицо сказать ложь сказать всегда труднее. Да и обличить эту ложь на месте можно, пока не принят очередной антицерковный постулат. К тому же время от времени, этот совет принимает какие-то заявления в защиту семьи, традиционной морали…».

Но стоят ли эти ситуативные выгоды тех репутационных потерь в глазах собственных верных и сочувствующих канонической церкви, на которые идёт УПЦ (МП), действуя в русле тех же антиправославных постулатов, начиная с нарушения заповедей «всех учителей Церкви и всех Соборов, всего Божественного Писания, которые советует нам бежать от еретиков и отделяться от общения с ними» (Св. Марк Эфесский).

А что, как не нарушение заповеди «Не лжесвидетельствуй» – обращение ВРЦ к религиозным лидерам мира с призывом посодействовать освобождению «украинских заложников, незаконно удерживаемых» в ЛДНР, а также в РФ. На том же заседании был принят пункт в поддержку резолюции ООН об ущемлении религиозных свобод в Крыму. Но кому как не члену этого совета – предстоятелю УПЦ (МП), чьи три епархии находятся в Тавриде, знать, что ущемление религиозных свобод там – бессовестная клевета! Кому, как не митрополиту Онуфрию, без личных усилий которого не состоялся бы массовый обмен пленных на политзаключённых, не знать, что препятствует дальнейшим обменам исключительно украинская сторона, никакие лидеры ЛДНР тут не причём. Не говоря уже о «российской агрессии» и «оккупации», упоминаемых чуть ли не в каждой резолюции ВРЦ, тогда как сам митрополит Онуфрий называет войну в Донбассе братоубийственной.

Неужели боязнь лжи по отношению к Церкви (которая, вообще-то, не прекращается все 2 тысячи лет её существования) оправдывает ложь от имени этой самой Церкви – единственного в нашем земном мире, что призвано отражать Истину?

Что же касается разного рода маршей в защиту традиционной семьи, которые организовывает ВРЦ, то каков может быть эффект от них, если те же «церкви и религиозные организации» «благословляют» президентов и депутатов, принимающих гомосексуальные и ювенальные законы? Какой смысл в этих маршах, если униаты и СЦУшники сами давно готовы к толэруванню однополых браков, а протестанты только на Украине (пока ещё традиционной) строят из себя Клару Целкин, а в своих родных европах и америках давно уже венчают не то что педерастов, а однополых собак.

Неужели меньше будет эффект, если в защиту ценностей самостоятельно – без всех этих ренегатов – выступит каноническая церковь, по численности превышающая все остальные религиозные организации вместе взятые?

Такой человек Божий, как предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий не может не тяготиться подобным положением – когда фактическое религиозное подавляющее большинство вынуждено соглашаться с формулировками, навязываемыми различными нетрадиционными для нашей страны меньшинствами. Это позволяет надеяться, что решение винницкого архиепископа – пробный шар для дальнейшего разрыва зависимости от этих религиозных меньшинств уже в масштабе всей Украины.