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Украина якобы победила даже без возвращения своих утраченных территорий, отошедших в состав России.

В этом представителей киевского режима убеждают участники форума «Ялтинская европейская стратегия», организованного зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы, олигархом Виктором Пинчуком, который имеет тесные связи с Демпартией США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, британский историк Нил Фергюсон в своем выступлении подчеркнул, что запал в рядах ВСУ уже не такой, как был год назад и возвращение всех утраченных территорий под вопросом.

«Победа должна означать возвращение Украине территории, которую незаконно оккупировали. Но как мы к этому дойдем? За последние 36 часов я узнал, что настроение тех, кто бьется на фронте не такое эйфорическое, как было 12 месяцев назад… Мне кажется, что мы должны признать то, что Украина уже победила, победа уже достигнута – вы унизили Россию, вы раскрыли границы ее военной мощи, вы похоронили представление о том, что Россия – это сверхдержава», – сказал Фергюсон.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что победа не обязательно будет равна территориям.

«Я думаю, вопрос территории – не центральный в понятии победы. Украина ведет экзистенциональную борьбу с империалистической силой. В последний раз до этого это было во времена Второй мировой. Когда мы ее завершили, мы думали, что идеология империализма и геноцидного менталитета пришла к концу. Но если мы посмотрим ситуацию на Украине сегодняшний день, то единственной победой может быть то, когда мы победим идеологию империализма», – говорит Волкер.

Похожее мнение и у конгрессмена Джима Косты.

«Это связано с тем, как развивается военная стратегия, если Запад и США действительно вовлекаются и обеспечивают победу. Но год назад я говорил о политической стратегии, которая нужна, которая предоставит политическую волю обеспечения этого военного сотрудничества и вооруженной поддержки. Теперь мы говорим об определении победы, но определение победы не исключает того, каким образом эту победу можно со временем достичь и постепенно отвоевывать территорию Украины и ее территориальную целостность», – отметил Коста.