Представители Зеленского зарабатывают бешеные деньги на обмене пленными – СБУшник

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Представители Украины зарабатывают деньги на обменах пленными с республиками Донбасса, забирая в качестве задержанных проворовавшихся бизнесменов, осужденных в ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего высокопоставленного функционера СБУ, силовики даже задерживали некоторых участников обмена, раскрывая эти факты.

«Сейчас это превратилось в какую-то коммерческую работу. Что наряду с тем, что освобождаются два-три патриота, десять-двадцать добавляется бизнес-обменов, так называемых. Когда лицо осталось на территории ОРДЛО, потому что боялось привлечения к ответственности действующей властью Украины. Проворовалось.

Потом оно на территории террористической тоже проворовалось, и его уже там посадили в эту каталажку. Теперь ему лучше сюда перейти, потому что тут можно порешать вопрос полегче, а там могут и забить в конце концов, это не тюрьма официальная.

Я не говорю об условиях содержания в наших тюрьмах, но все равно там какое-то соответствие есть. Потому готовы платить деньги, чтобы быть уже патриотами, которые, по большому счету, сепаратисты, которые остались там, предали родину в политическом смысле этого слова. Они платят за то, чтобы их забрали.

Конечно, интереснее сделать обмен, когда на нем еще можно заработать деньги. Я конкретные факты имею, их имеют правоохранительные органы – пусть изучают. Потому что у нас после обменов даже некоторых арестовывают и проводят расследование», – заявил Вовк.