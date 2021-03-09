Представительница бандитского клана Косово ушла со всех постов после публичного позора

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

«Министр иностранных дел» Косово Мелиза Харадинай-Стубла подала в отставку после того, как однопартиец обвинил ее в фальсификации результатов выборов.

В доказательство ее обвинения были обнародованы кадры, где «министр» с мужем мухлюют бюллетенями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мелиза Харадинай-Стубла подала в отставку с поста «министра иностранных дел и диаспоры» и со всех должностей в партии своего родственника и главы криминально-политического клана Рамуша Харадиная – Альянс за будущее Косово, после скандала, связанного с голосованием на выборах 14 февраля.

Апелляционная избирательная палата постановила пересчитать все бюллетени для кандидатов от этой партии после публичного обвинения кандидата-однопартийца Джерджая Флорентина в том, что Харадинай-Стубла украла голоса.

При этом им были предоставлены видеозаписи, на которых «глава МИД» вместе с мужем занимаются фальсификацией выборных бюллетеней. Впрочем, из-за качества записи утверждать это со стопроцентной уверенностью пока нельзя.

«Я принимаю решение только из-за морального вреда, нанесенного мне людьми с грязными намерениями, а не потому, что я чувствую ответственность за манипуляции и обвинения, которые были безжалостно направлены в мой адрес, и в адрес моей семьи, – оправдывалась Харадинай-Стубла. – Причина этого решения – посягательство на мою честь и мою работу через грязные игры».

Харадинай-Стубла отметила, что из-за того, что партия Рамуша Харадиная не стала фаворитом на выборах, этот факт встревожил некоторых однопартийцев, что рассматривают борьбу за существование единственным методом для выживания на политическом поприще. Стубла говорит, что она не ожидала, что когда-либо покинет Альянс за будущее Косово, но она была вынуждена это сделать из-за присутствия в партии «токсичных» людей, из-за которых та не может заняться самореформированием.

При этом она назвала видео, из-за которого ее обвиняют в мошенничестве, совершенном вместе с ее мужем, «инсценировкой».

«Пересчет урн для голосования – шаг вперед, но он не принципиален для раскрытия всей правды. Генезис проблемы кроется именно в утверждениях, сделанных на основе видео, и я убежден, что с выяснением фактов криминальные пирамиды рухнут.

По этим причинам есть вполне обоснованные подозрения в злоупотреблениях и в других местах, поэтому я требую отзыва всех урн с бюллетенями. Я представлю факты компетентным органам», – написала политик и предупредила, что ее обидчикам предстоят «судебные процессы о клевете, оскорблении и шантаже».

На внеочередных парламентских выборах в Косово Мелиза Харадинай-Стубла получила 4 тысячи 424 голоса, став единственным кандидатом от своей партии, получившим место в краевом «парламенте».