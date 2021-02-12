Представительница бандитского косовского клана оскорбила память замученного в гаагском суде Милошевича

12.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава «МИД» Косово Мелиза Харадинай Стубла назвала покойного президента Югославии Слободана Милошевича «мясником».

При этом даже Гаагский трибунал, в застенках которого скончался Милошевич, не нашел достаточных доказательств его вины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представительница криминального клана Харадинаев, занимающая пост «министра иностранных дел» Косово Мелиза Харадинай Стубла заявила, что «Сербии пора признать преступления, совершенные против человечности в Косово». Потому что, по ее словам, «всем известно, какие преступления совершил режим Милошевича в Косово».

«Косово было жертвой, Сербия была агрессором, – заявила глава косовского «МИД». – Мир знает преступления, совершенные режимом Милошевича в Косово. Девятнадцать лет назад, 2 февраля 2002 года, балканский мясник занял свое законное место, место позора в истории, столкнувшись с судьями Международного трибунала по военным преступлениям в Гааге за тысячи массовых убийств и чудовищных преступлений, совершенных в Косово».

Глава косовской дипломатии заявила, что «Милошевич, к сожалению, был осужден только демократическим миром», потому что суд не закончился после его смерти.

«Даже сегодня, через 21 год после войны, в Косово нет правосудия для тысяч жертв, которым, к сожалению, остается избирательное правосудие», – сказала Харадинай Стубла.

Мелиза Харадинай Стубла

Напомним, что лидер Югославии скончался в застенках Гаагского трибунала по официальной версии от инфаркта, при этом к нему, несмотря на его жалобы на ухудшающееся самочувствие, отказывались допускать российских медиков.

Вместе с тем, после его кончины судьи трибунала были вынуждены констатировать, что у стороны обвинения было недостаточно доказательств для обвинения югославского лидера.