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В случае захвата Крыма Украина лишит Севастополь особого статуса и отберет базу у Черноморского флота РФ.

Об этом в эфире «Общественного вещания» заявила глава фейкового «представительства президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ташевой, Севастополь стал городом с особым статусом благодаря России и ее военно-морской базе.

«Мы предусматриваем, что однозначно будет лишен Севастополь особого статуса. Потому что, когда особый статус Севастополю предоставлялся, он выходил, в первую очередь, с оглядкой на российское желание, чтобы в Севастополе существовал Черноморский флот РФ и, соответственно, этот особый статус Севастополя из этого фактора исходил», – сказала чиновница.

«Мы должны однозначно, чтобы обеспечить безопасность в Крыму, вывести после деоккупации российский флот, соответственно, этот особый статус для Севастополя, он перестанет существовать», – заявила Ташева.