Представительство Минобороны РФ в Сербии навело панику на косовских сепаратистов

21.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Косовский военный эксперт Рамадан Чехая полагает, что появление в Белграде представительства российского Министерства обороны угрожает соседним странам и особенно Косово.

Ранее было заявлено, что оборонное ведомство России открывает свой офис в сербской столице.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Чехая считает открытие представительства Минобороны России в Сербии опасным вызовом НАТО на фоне того, что Сербия уже установила тесные партнерские отношения с Россией и Китаем – странами, которые стремятся расширить свое влияние на Балканах.

«Вооружение (Китаем и Россией – ред.) Сербии представляет собой прямую угрозу стабильности в регионе вопреки утверждениям нынешнего руководства Сербии о том, что оно якобы стремятся к установлению прочного мира в регионе, – написал Чехая в фейсбук. – Такая формализация российского военного присутствия в Сербии должна сподвигнуть наши органы власти заняться повышением мер безопасности и тщательнее следить за последними событиями, которые в любом случае приводят дестабилизации в Косово и региона».

Эксперт призвал косовских «дипломатов» работать над согласованием действий с международными партнерами, чтобы держать их в курсе последних событий в Сербии, противоречащим интересам НАТО.

«Несмотря на ситуацию, созданную в связи с вышеупомянутыми действиями сербов, Косово должно, помимо подготовки к самообороне, продолжать свое стремление к дальнейшему укреплению союза с западными игроками во имя установления единого непоколебимого видения мира и безопасности на Балканах и в Европе», – отметил Чехая.

Министр обороны Сербии Александр Вулин и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Ранее было объявлено, что Министерство обороны России откроет свое представительство в Белграде, что было одобрено как руководством Сербии, так и правительством России, и было подписано соответствующее соглашение. Согласно тексту документа, представительство Минобороны России в Сербии создается с целью оказания помощи сербской стороне в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, для оказания помощи в строительстве вооруженных сил Сербии, обучению эксплуатации, ремонту и использованию вооружений и военной техники, поставляемой в Сербию Россией.

В свою очередь сербская сторона предоставляет руководителю представительства возможность посетить при необходимости военные подразделения вооруженных сил Сербии, обладающие российским вооружением и военной техникой.