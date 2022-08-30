Представительство Зеленского угрожает главе Крыма Сергею Аксенову

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Возглавляемое креатурой запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса «представительство президента Украины в АРК» объявило награду 230 тысяч долларов или 10 биткоинов за помощь в задержании главы российской Республики Крым Сергея Аксенова.

Такие сведения в эфире соровского «Радио НВ» озвучила работавшая при Украине на западные гранты журналистка Анна Андриевская, сбежавшая из Крыма и объявленная в розыск за свою экстремистскую деятельность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Представительство президента Украины в Крыму фиксирует такое гражданское движение сопротивления, «Желтая ленточка» оно называется. Что это за движение неизвестно, сколько туда входит человек тоже неизвестно, но их акции очень показательны – они расклеивают листовки в Крыму с координатами объектов, где потом прилетают «хлопки». И такая у них была интересная история – эти представители объявили награду за задержание Сергея Аксенова. Награда, как они ее огласили, составляет 230 тысяч долларов или 10 биткоинов. Они готовы выплатить даже биткоинами за то, чтобы был задержан Сергей Аксенов», – заявила Андриевская.

Напомним, что за последнее время спецслужбы Украины совершили целый ряд террористических актов на территориях, занятых российскими войсками, целью которых стали чиновники, согласившиеся на работу с РФ.

Под Москвой на днях был совершен подрыв авто с Дарьей Дугиной, дочерью известного политолога.