22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Политика, Пропаганда, Спецслужбы, Украина, Херсон
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Представительство Зеленского в несуществующей АРК требует заняться «сепаратизмом» в Херсоне

Представительство президента Украины в несуществующей “АР Крым” обратилось в правоохранительные органы Херсонской области о предоставлении правовой оценки фактам в журналистском расследовании Radio Kuresh ИА “Центр журналистских расследований”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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“Представительство Президента Украины в АР # Крым обратилось в правоохранительные органы Херсонской области с целью предоставления правовой оценки фактам, изложенным в журналистском расследовании Radio Kuresh ИА “Центр журналистских расследований” “Кто и как продвигает идеи “русского мира” в Херсоне”. Должны совместно не допустить проявлений сепаратизма”, – говорится в сообщении.

Ранее представительство президента Украины в несущеставующей “Автономной Республике Крым” обратилось с запросом в прокуратуру несуществующей “Автономной Республики Крым” после заявлений о “российском Крыме” на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения.

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