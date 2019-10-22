Представительство Зеленского в несуществующей АРК требует заняться «сепаратизмом» в Херсоне

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представительство президента Украины в несуществующей “АР Крым” обратилось в правоохранительные органы Херсонской области о предоставлении правовой оценки фактам в журналистском расследовании Radio Kuresh ИА “Центр журналистских расследований”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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“Представительство Президента Украины в АР # Крым обратилось в правоохранительные органы Херсонской области с целью предоставления правовой оценки фактам, изложенным в журналистском расследовании Radio Kuresh ИА “Центр журналистских расследований” “Кто и как продвигает идеи “русского мира” в Херсоне”. Должны совместно не допустить проявлений сепаратизма”, – говорится в сообщении.

Ранее представительство президента Украины в несущеставующей “Автономной Республике Крым” обратилось с запросом в прокуратуру несуществующей “Автономной Республики Крым” после заявлений о “российском Крыме” на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения.