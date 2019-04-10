Представителя ОБСЕ на Украине не допустили к политзаключенным

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представителя ОБСЕ на Украине по его собственному заявлению, не допустили в три пенитенциарных учреждения для ознакомления с условиями содержания военнопленных, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в соцсети омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

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“Сегодня, 10 апреля, очередное заседание в Минске началось с отчёта координатора гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, посла ОБСЕ Тони Фриша, о поездке на территорию Украины, в рамках которой были запланированы встречи с удерживаемыми лицами.

Представитель ОБСЕ сообщил, что его не допустили в три пенитенциарных учреждения, в результате чего Тони Фришу удалось посетить только шесть человек”, – написала она.

По словам Морозовой, на прошлой неделе координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетил пенитенциарные учреждения ДНР, в которых провел конфиденциальные беседы с осужденными.

“По итогам поездки он остался доволен условиями содержания и соблюдением прав удерживаемых лиц, за что выразил отдельную благодарность властям Донецкой Народной Республики”, – добавила она.