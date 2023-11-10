Представителя партии власти Сербии покоробило предложение оппозиционеров-патриотов по Косово

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Член президиума правящей Сербской прогрессивной партии, глава Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович счел «коварным и вредным» предвыборное заявление партии «Заветники».

Патриотическая оппозиция пообещала в случае победы вернуть переговоры по Косово в плоскость Резолюции СБ ООН 1244, подтверждающей суверенитет Белграда над краем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Партия «Заветники», входящая в предвыборный патриотический блок «Национальный сбор – Государствообразующая сила» (на фото), противостоящая как партии власти и ее союзникам, так и прозападной оппозиции, сделала заявление по Косово. В котором, в частности, было сказано, что «победа национальных сил на выборах 17 декабря ознаменует возвращение переговоров по Косово и Метохии в рамки Резолюции 1244 и под полный мандат Организации Объединенных Наций.

Вышеупомянутая резолюция, нагло игнорируемая США и другими странами НАТО, помимо всего прочего подтверждает суверенитет Белграда над краем и разрешает сербам держать там ограниченный контингент военных и полицейских сил.

«Любой разумный и порядочный человек, который заботится о выживании сербского народа в Косово и Метохии, был бы рад известию о том, что больные на севере нашей провинции наконец-то смогут получить терапию и медицинскую помощь, но это не очень хорошая новость для Милицы Дурджевич Стаменковски и ее «Заветников». Речь идет о партии и людях, которые не имеют никакого отношения к реальности, и для которых сербы в Косово и Метохии – это всего лишь число для получения дешевых политических очков, а не живые люди», – ответил на это Петар Петкович.

Петар Петкович

По его словам, патриотическая оппозиция без повода нападает на президента Сербии Александра Вучича, а их лозунги якобы не имеют ничего общего с реальностью.

«Для Сербии и ее государственных и национальных интересов коварно и вредно участвовать в избирательной кампании с подстрекательскими и неискренними квазипатриотическими лозунгами, потому что обещания, которые не соответствуют морали и реальности, становятся не чем иным, как ложью и приводят нашу страну к пропасти… «Заветники», прежде чем начать критиковать и предлагать мгновенные решения многовековых проблем, должны узнать, что вообще означает слово «завет», и какое отношение оно имеет к честности и истине», – заявил представитель партии власти.