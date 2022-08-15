Представителя Тихановской не пустили на Украину

Новости Украины

Киевские власти не пустили представителя самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Валерия Ковалевского на Украину.

Об этом сообщает белорусская служба американского «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ковалевский планировал посетить Киев на несколько дней, чтобы пообщаться с диаспорой и провести несколько рабочих встреч. Но на польско-украинской границе ему отказали во въезде. Представитель Тихановской признался, что это не первый такой случай.

«Такие инциденты происходили и раньше, причем не только со мной, но и с другими моими коллегами. Бывало, что нас снимали с поезда, мы ждали утра, когда проснется Киев и СБУ даст добро на проезд. Но все разрешалось, и мы въезжали в Украину. Однажды была ситуация, когда меня не пустили в Украину и отправили обратно в Польшу. Тогда я сделал вторую попытку на следующий день и нормально проехал в Украину», – рассказал Ковалевский.

Точных причин отказов он не знает, но предполагает, что это может быть связано со сбоями в системе, эксцессами исполнителей или какими-то другими обстоятельствами.

«В этот раз, когда меня не пустили, у меня был дефицит времени, и я не стал повторять попытку. Но причины, которые мне назвали, были похожими на предыдущие: они не увидели достаточных оснований для моего пребывания в Украине. В основе такого состояния дел лежит решение Лукашенко втянуть Беларусь в войну и через это поменялось отношение ко всем гражданам страны со стороны Украины», – считает Ковалевский.

Многие сбежавшие в Киев белорусские оппозиционеры периодически испытывают проблемы с оформлением документов и депортируются в Польшу. Президент Украины Владимир Зеленский два года отказывается встречаться со Светланой Тихановской.